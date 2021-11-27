Туктамышева очаровывала, Валиева выступала круче мужчин, Этери позировала с собачкой. Фото

27 ноября в Сочи на льду стадиона «Айсберг» состоялись прокаты произвольных программ участников Гран-при России по фигурному катанию.
Российский фигурист Михаил Коляда квалифицировался в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Ранее ученик Алексея Мишина занял второе место на шестом этапе серии.
Среди танцевальных дуэтов победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Из спортивных пар победу одержали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которым до повторения личного рекорда в произвольной программе на хватило 0,03 балла.
Наконец, по итогу женских прокатов победила Камила Валиева, установившая сразу два мировых рекорда – в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71). Второе место заняла Елизавета Туктамышева, допустившая небольшую ошибку при приземлении с сольного тройного акселя.
На третье место с пятого после короткой программы поднялась Майя Хромых, исполнившая два четверных тулупа (сольный с ошибкой на приземлении).
Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 27 ноября 2021
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