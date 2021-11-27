Туктамышева очаровывала, Валиева выступала круче мужчин, Этери позировала с собачкой. Фото

27 ноября в Сочи на льду стадиона «Айсберг» состоялись прокаты произвольных программ участников Гран-при России по фигурному катанию.

Российский фигурист Михаил Коляда квалифицировался в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Ранее ученик Алексея Мишина занял второе место на шестом этапе серии.

Среди танцевальных дуэтов победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из спортивных пар победу одержали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которым до повторения личного рекорда в произвольной программе на хватило 0,03 балла.

Наконец, по итогу женских прокатов победила Камила Валиева, установившая сразу два мировых рекорда – в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71). Второе место заняла Елизавета Туктамышева, допустившая небольшую ошибку при приземлении с сольного тройного акселя.



На третье место с пятого после короткой программы поднялась Майя Хромых, исполнившая два четверных тулупа (сольный с ошибкой на приземлении).

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.