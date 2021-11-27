Елизавета Туктамышева: удалось выполнить свою цель — отобраться в финал Гран-при
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила своё выступление на этапе серии Гран-при в Сочи.
Туктамышева заняла второе место, уступив только соотечественнице Камиле Валиевой, которая побила сразу три мировых рекорда. В короткой программе Елизавете удался абсолютно чистый прокат, а в произвольной она допустила небольшую ошибку при приземлении с сольного тройного акселя, справившись со всеми остальными элементами.
«Я довольна, потому удалось выполнить свою цель — отобраться в финал Гран-при. Сегодня я боролась за элементы, думаю, это было видно. Задача, которая стояла, я её выполнила.
В целом эмоции были положительными, стараюсь набирать от старта к старту», — сказала Туктамышева журналистам.
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