Елизавета Туктамышева: удалось выполнить свою цель — отобраться в финал Гран-при

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила своё выступление на этапе серии Гран-при в Сочи.

Туктамышева заняла второе место, уступив только соотечественнице Камиле Валиевой, которая побила сразу три мировых рекорда. В короткой программе Елизавете удался абсолютно чистый прокат, а в произвольной она допустила небольшую ошибку при приземлении с сольного тройного акселя, справившись со всеми остальными элементами.

«Я довольна, потому удалось выполнить свою цель — отобраться в финал Гран-при. Сегодня я боролась за элементы, думаю, это было видно. Задача, которая стояла, я её выполнила.



В целом эмоции были положительными, стараюсь набирать от старта к старту», — сказала Туктамышева журналистам.