Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американский аналитик восхитился началом произвольной программы Камилы Валиевой

Американский аналитик восхитился началом произвольной программы Камилы Валиевой
Комментарии

Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг восхитился началом произвольной программы российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи.

В начале проката ученица Этери Тутберидзе исполняет четверной сальхов, тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупов. За эти элементы Камила получила более 42 баллов, а в целом её техника была оценена судьями в 109,02 балла.

«Вау, наверное, лучший четверной сальхов и лучший тройной аксель, которые Валиева когда-либо исполняла», — написал Вонг на своей странице в «Твиттере».

На этапе Гран-при в Сочи Валиева обновила все три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. В итоговой таблице Камила опередила ставшую второй Елизавету Туктамышеву более чем на 40 баллов.

Ученица Тутберидзе побила свои же рекорды на Гран-при в Сочи. Камила с другой планеты! Ученица Тутберидзе побила свои же рекорды на Гран-при в Сочи. Камила с другой планеты!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021