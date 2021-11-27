Американский аналитик восхитился началом произвольной программы Камилы Валиевой

Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг восхитился началом произвольной программы российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи.
В начале проката ученица Этери Тутберидзе исполняет четверной сальхов, тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупов. За эти элементы Камила получила более 42 баллов, а в целом её техника была оценена судьями в 109,02 балла.
«Вау, наверное, лучший четверной сальхов и лучший тройной аксель, которые Валиева когда-либо исполняла», — написал Вонг на своей странице в «Твиттере».
На этапе Гран-при в Сочи Валиева обновила все три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. В итоговой таблице Камила опередила ставшую второй Елизавету Туктамышеву более чем на 40 баллов.
- 28 ноября 2021
-
00:11
- 27 ноября 2021
-
23:43
-
23:06
-
22:52
-
22:49
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
21:54
-
21:46
-
21:41
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:16
-
21:12
-
21:04
-
20:45
-
20:42
-
20:21
-
19:59
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:01
-
18:52
-
18:10
-
17:39
-
17:24
-
17:13
-
16:32
-
16:27
-
16:19
-
16:07