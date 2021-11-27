Американский аналитик восхитился началом произвольной программы Камилы Валиевой

Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг восхитился началом произвольной программы российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи.

В начале проката ученица Этери Тутберидзе исполняет четверной сальхов, тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупов. За эти элементы Камила получила более 42 баллов, а в целом её техника была оценена судьями в 109,02 балла.

«Вау, наверное, лучший четверной сальхов и лучший тройной аксель, которые Валиева когда-либо исполняла», — написал Вонг на своей странице в «Твиттере».

На этапе Гран-при в Сочи Валиева обновила все три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. В итоговой таблице Камила опередила ставшую второй Елизавету Туктамышеву более чем на 40 баллов.