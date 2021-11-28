«Твиттер» МОК: сможет ли кто-нибудь победить Камилу Валиеву в Пекине?

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о победе российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи, где «15-летняя сенсация» обновила все три мировых рекорда – в короткой произвольной и по сумме двух программ.
«Сможет ли кто-нибудь победить Камилу Валиеву на Олимпийских играх-2022 в Пекине?» — написано в «Твиттере» МОК.
И этот вопрос не случаен, ведь серебряного призёра соотечественницу Елизавету Туктамышеву Валиева в Сочи опередила более чем на 40 баллов. Мировой рекорд Валиевой – 272,71 балла. Чемпионка мира Анна Щербакова на этапе в Италии набрала 236,78 балла, та же Туктамышева в Канаде – 232,88, Александра Трусова в США – 232,37. Японка Каори Сакамото, выигравшая этап Гран-при в Токио в отсутствии россиянок, набрала 223,34.
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