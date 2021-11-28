Гербольдт: Туктамышева как никогда близка к своей мечте поехать на Олимпийские игры

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт дала комментарий по поводу Елизаветы Туктамышевой.

«После вчерашних выступлений девушек испытываю прекрасное чувство радости и гордость. Было напряжённо, но все справились, катались чисто и стабильно, что даёт нам надежду на успех на Олимпийских играх. Последнее время практика показывает, что каждая девочка из России устанавливает новый мировой рекорд, а потом его же затмевает. У Камилы Валиевой очень стабильное катание, которое достигается только путём трудных тренировок.



Туктамышева очень мотивирована и как никогда близка к своей цели и мечте поехать на Олимпийские игры. Думаю, что именно это очень заряжает Лизу. Когда у тебя получается идти к своей мечте, она становится всё ближе и ближе, то у тебя не только второе дыхание откроется, но даже четвёртое и десятое.



Майя Хромых ещё молода, поэтому ей стоит рисковать и включать четверной сальхов в программу. Если она про это говорит, то скорее всего на тренировках у неё было не один и не два чистых проката с таким контентом. Это не какой-то безумный и неоправданный риск, а уже накатанная история. Вопрос только в психологии фигуристки», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.