Евгения Медведева оценила шансы Камилы Валиевой отобраться на Олимпиаду-2022

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева высказалась о выступлении Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи, где россиянка обновила все три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ.

«Фигурное катание – это всё ещё катание, и она умеет кататься. У неё есть всё: прыжки, вращения, интерпретация программы. Она собирает всё это вместе и выдаёт такие выступления. Мне кажется, она может получить оценки даже выше, чем на Гран-при России. Она невероятная, она заслужила это на 200%. Я так горжусь ею, я горжусь, что мы живём в одно время. Рада, что у нас есть возможность видеть это. Это история, причём не только российского фигурного катания, а всеобщая. Это невероятно.

Сможет ли она выступить на Играх? Не буду скрывать, я думаю, да. Но я всегда пытаюсь объяснить, что мы не должны взваливать такую ответственность на фигуристов. Она всё ещё юна, она ребёнок. То, что она делает – это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у неё есть чувства. Множество вещей крутится в её голове, она справляется с ними и выдаёт такие выступления. И мы должны ценить это. Потому что нет такого: ой, это всего пара тренировок, всё сделано и ей это ничего не стоило. Может, это выглядит так, но за всем этим стоят, я сказала бы, страдания. Фигурное катание – наполовину искусство, а искусство состоит из страданий. Да, она прошла через многое, надеюсь, она сохранит всё, потому что заслуживает поездки на Игры», – сказала Медведева в «инстаграме» МОК.

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