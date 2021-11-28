Евгения Медведева планирует поехать на Олимпийские игры — 2022 в качестве комментатора

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева ответила, в какой роли планирует поехать на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
«В первую очередь в той роли, которая была у меня на Гран-при России (в качестве комментатора. – Прим. «Чемпионата»). А ещё вместе с Олимпийским комитетом России, чтобы поддержать наш спорт и нашу команду. Надеюсь, я там окажусь и не будет никаких трудностей, которые возникли перед Токио-2020. Я должна была поехать и на летние Игры, но не вышло. Мы решили остаться в России, потому что была сложная ситуация, не все были вакцинированы. Но сейчас всё в порядке. Надеюсь, всё получится», – сказала Медведева в «инстаграме» МОК.
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