Видео показательного номера «Аватар» Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи

На этапе Гран-при в Сочи участники представили показательные номера. С номером «Аватар» выступила триумфатор турнира, российская фигуристка Камила Валиева. Его она исполнила в олимпийской ледовой арене «Айсберг».

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Валиева стала победителем этапа Гран-при в Сочи, установив сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71).



В произвольной программе в Сочи Валиева чисто исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и каскад четверной тулуп – ойлер – двойной сальхов.



Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева, а тройку лучших замкнула Майя Хромых, также представляющая Россию.