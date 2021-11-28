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Видео показательного номера «Аватар» Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи

Видео показательного номера «Аватар» Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи
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На этапе Гран-при в Сочи участники представили показательные номера. С номером «Аватар» выступила триумфатор турнира, российская фигуристка Камила Валиева. Его она исполнила в олимпийской ледовой арене «Айсберг».

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Валиева стала победителем этапа Гран-при в Сочи, установив сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71).

В произвольной программе в Сочи Валиева чисто исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и каскад четверной тулуп – ойлер – двойной сальхов.

Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева, а тройку лучших замкнула Майя Хромых, также представляющая Россию.

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