Этери Тутберидзе показала фото с Валиевой и Хромых, ставшими 1-й и 3-й на Гран-при России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Тутберидзе стоит рядом со своими ученицами Камилой Валиевой и Майей Хромых, которые на этапе Гран-при в Сочи (Россия) завоевали золото и бронзу соответственно. Справа стоят хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер по прыжкам Сергей Дудаков.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

На этапе Гран-при в Сочи Камила Валиева обновила все три мировых рекорда: в короткой, произвольной и по сумме двух программ. В итоговой таблице Валиева опередила ставшую второй Елизавету Туктамышеву более чем на 40 баллов.

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