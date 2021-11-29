Елизавета Туктамышева опубликовала пост о Гран-при России. Джонни Вейр отреагировал

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый этапу Гран-при в Сочи (Россия). Спортсменка заняла второе место на турнире, уступив лишь Камиле Валиевой.

«Цель выйти в финал достигнута! Откатала не на сто процентов, форма ещё не восстановлена, но главная задача выполнена, и я очень этому рада! Спасибо всем за поддержку!» — написала Туктамышева, прикрепив текст к фотографиям с турнира.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

В комментариях к посту отметился чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр. Он оставил три эмодзи с изображением принцессы.

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