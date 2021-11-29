Елизавета Туктамышева показала фото с Камилой Валиевой и Майей Хромых с Гран-при России

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На снимке, сделанном на этапе Гран-при в Сочи (Россия), спортсменка стоит рядом с другими фигуристками Камилой Валиевой и Майей Хромых.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

Напомним, Валиева, Туктамышева и Хромых заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на Гран-при России. Камила обновила все три мировых рекорда: в короткой, произвольной и по сумме двух программ. В итоговой таблице она опередила ставшую второй Туктамышеву более чем на 40 баллов.

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