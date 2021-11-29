10-кратная чемпионка Италии: «Болеро» в исполнении Валиевой многое теряет. Уж извините

10-кратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильде Чичча прокомментировала выступление Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи (Россия). Произвольная программа Валиевой, завоевавшей золото с тремя мировыми рекордами, поставлена под «Болеро» Мориса Равеля.
«Могу я быть честной? Камила — великолепная фигуристка, она в совершенстве владеет собой, своим техническим потенциалом, великолепна в компонентах, вращениях и совершенна во всех прыжках… Но для меня как фигуристки, выступавшей в танцах, интерпретация — это основа катания, и музыка столь же важна. «Болеро» Равеля в исполнении одиночницы многое теряет.
На самом деле в одиночном катании фигуристы больше беспокоятся о своём выступлении, о технике исполнения всех элементов, пренебрегая интерпретацией. Такая музыка, как «Болеро», завладевает вами постепенно, давая вам эмоции радости и счастья, и вы должны интерпретировать её, давая те же эмоции, что и музыка.
Как я всегда говорю, она прекрасная фигуристка, фантастическая, она отлично прыгает, она элегантна, красива, с этим не поспоришь. Но «Болеро» помогло ей привлечь внимание публики и судей. Таково моё мнение, извините», — цитирует Чиччу Inoprosport.
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