10-кратная чемпионка Италии: «Болеро» в исполнении Валиевой многое теряет. Уж извините

10-кратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильде Чичча прокомментировала выступление Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи (Россия). Произвольная программа Валиевой, завоевавшей золото с тремя мировыми рекордами, поставлена под «Болеро» Мориса Равеля.

«Могу я быть честной? Камила — великолепная фигуристка, она в совершенстве владеет собой, своим техническим потенциалом, великолепна в компонентах, вращениях и совершенна во всех прыжках… Но для меня как фигуристки, выступавшей в танцах, интерпретация — это основа катания, и музыка столь же важна. «Болеро» Равеля в исполнении одиночницы многое теряет.

На самом деле в одиночном катании фигуристы больше беспокоятся о своём выступлении, о технике исполнения всех элементов, пренебрегая интерпретацией. Такая музыка, как «Болеро», завладевает вами постепенно, давая вам эмоции радости и счастья, и вы должны интерпретировать её, давая те же эмоции, что и музыка.

Как я всегда говорю, она прекрасная фигуристка, фантастическая, она отлично прыгает, она элегантна, красива, с этим не поспоришь. Но «Болеро» помогло ей привлечь внимание публики и судей. Таково моё мнение, извините», — цитирует Чиччу Inoprosport.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!