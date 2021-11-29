Яна Рудковская — Туктамышевой: Лиза, борись! Болеем за тебя

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на пост чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

По завершении Гран-при России Туктамышева, занявшая второе место, написала в своём «инстаграме»: «Цель выйти в финал достигнута! Откатала не на сто процентов, форма ещё не восстановлена, но главная задача выполнена, и я очень этому рада! Спасибо всем за поддержку!»

Рудковская в комментарии поддержала Елизавету: «Лиза, борись! Болеем за тебя».

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