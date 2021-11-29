«Ничего себе, даже нормальная фотка». Елизавета Туктамышева — о снимке с Бетиной Поповой

Чемпионка Универсиады-2019, российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, опубликовала фото с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой.
Пост доступен в «инстаграме» Бетины Поповой
В комментарии к посту Поповой Туктамышева написала: «Ничего себе, даже нормальная фотка».
Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019). В феврале 2020 года Бетина объявила о завершении спортивной карьеры.
Туктамышева на минувшей неделе заняла второе место на Гран-при России.
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