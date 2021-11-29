«Страсти накаляются». Ирина Слуцкая оценила результаты Гран-при России

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала пост об итогах Гран-при России. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Елизавета Туктамышева, тройку призёров замкнула Майя Хромых.

«Страсти накаляются. Результаты Cup of Russia — все три места наши. Камила Валиева победила на Cup of Russia с мировыми рекордами. Лиза Туктамышева на втором месте. Майя Хромых стала третьей, допустив ошибки в короткой программе.



Совсем скоро будет финал Гран-при — заключительные соревнования перед решающим чемпионатом России. На финал Гран-при попали 5 из 6 россиянок. Не хватает только Саши Трусовой, которая восстанавливается после травмы. Я от всей души желаю ей здоровья и как можно скорее прийти в хорошую форму. Становится всё интереснее! С удовольствием следим и болеем за наших спортсменок!» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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