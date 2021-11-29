Елена Чайковская: Камила Валиева подарила нам космос. Так кататься невозможно

Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступление Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи (Россия). Валиева завоевала золото, побив сразу три мировых рекорда: в короткой программе, в произвольной и по сумме двух прокатов.
«Если говорить о наших девочках, то тут, как говорил Шекспир, слова бессильны. Валиева подарила нам космос — так кататься невозможно. Ни единого сбоя, исполнен максимум всего того, что заложено в её программе. Даже в элементах она не позволила себе, например, каскад «тройной плюс двойной». Нет, она идёт и делает «тройной плюс тройной». Она вошла в программу, была музыкальна, естественна.
Смотрела и думала: что-то невозможное она творит, родилась такая звёздочка. Дай бог. Дай бог ей додержаться, ведь пятым стартом пойдёт олимпийская борьба, и всё это надо выдержать. Она грамотно подходит к подготовке, к соревнованиям. Думаю, что она ещё подарит нам такой же фурор, что был вчера. Приятно, когда на любых соревнованиях такое явление предстаёт», — приводит слова Чайковской ТАСС.
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