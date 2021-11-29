Анастасия Скопцова прокомментировала скандальные слова своей мамы о дочери Тутберидзе

Российская фигуристка Анастасия Скопцова прокомментировала слова своей мамы Натальи Скопцовой о Диане Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Скопцова-старшая написала: «Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты Кацалапова спина и всё такое. И Дэвис – олимпийская в команде».

«Хочу сказать, что эта новость дошла до меня только тогда, когда появилась в интернете. Хочется напомнить людям, что «инстаграм» моей мамы веду не я (смеётся). То, что пишет мама, — это её мнение. Всё-таки дети и родители — это часто обособленные личности, которые не так связаны, как можно представить. Тем более в таком возрасте: мне уже 21.

Так что и для меня это была новость, когда слова мамы появились в интернете и все начали мне это отправлять. Я поняла, что что-то происходит, когда в «Инстаграме» под моей публикацией появились очень гневные комментарии про мою маму — очень оскорбительного характера. Я пыталась понять, что происходит.

Я считаю, что, как бы моя мама ни высказалась, нельзя детям писать такие вещи про родителей. Всё-таки это родители… Что бы они ни сделали, ты всегда будешь их любить. И видеть такие комментарии про них было больно. Но я понимаю, что, возможно, чьи-то чувства тоже были задеты. Хотя, насколько я поняла, каких-то оскорблений с точки зрения катания или чего-то ещё не было», — приводит слова Скопцовой-младшей Sport24.

Новость по теме Мама Скопцовой выступила с большим заявлением по своим словам о дочери Этери Тутберидзе

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!