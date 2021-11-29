Илья Авербух — Петровой: Машенька, ты очень светлый человек! Уверен, наши пути пересекутся

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения бывшую фигуристку Марию Петрову. Сегодня, 29 ноября, чемпионке мира исполняется 44 года.

«Машенька, ты очень светлый человек! Каждый твой выход на лёд — это всегда озарение, я счастлив был создавать с тобой такое огромное количество превосходных образов в телепроекте «Ледниковый период» и во всех наших спектаклях! Хочу пожелать тебе благополучия и удачи во всех твоих начинаниях. Уверен, что наши пути не раз ещё пересекутся, и я всегда буду этому рад. Благодарю тебя за все те чудесные годы, которые мы провели, работая вместе и создавая прекрасное. Будь счастлива, с днём рождения!» — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха

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