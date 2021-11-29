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Энберт: мне не пришлось самому принимать решение о завершении карьеры

Энберт: мне не пришлось самому принимать решение о завершении карьеры
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал о жизни после завершения карьеры.

«Когда заканчиваешь карьеру, наступает тяжёлый период. Но мне было полегче в том плане, что я просто не получил разрешение от врачей. Грубо говоря, мне не пришлось самому принимать это решение. Было спокойнее из-за того, что я сделал всё возможное, но просто не мог больше кататься. И надо теперь отдохнуть.

Мне хотелось просто отвлечься. В этом помог первый локдаун, который случился через пару месяцев после окончания карьеры. В это время я отдохнул действительно от всего. Перезагрузился и смог вернуться к фигурному катанию с воодушевлением. Мне кажется, длительный отдых позволил мне по-новому окунуться в фигурное катание и начать получать от него удовольствие не меньше, чем в спорте», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Эксклюзивное интервью с Александром Энбертом доступно по ссылке.

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