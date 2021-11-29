Дилан Москович — о Камиле Валиевой: что это за ребёнок? С какой она планеты?

Канадский фигурист Дилан Москович прокомментировал победу россиянки Камилы Валиевой на Гран-при России в Сочи.

«Что это за ребёнок? С какой она планеты? Это напоминает мне поведение Усэйна Болта, который после финиша оглядывался: «Есть кто-то рядом»? Я настолько впереди всех, что могу оставить себе запас, чтобы потом превзойти свои же рекорды.

Критика её прыжков? Люди, почему нужно быть так негативно настроенными? При этом я соглашусь, что если она хочет выполнять четверной флип, то ей нужно подчистить своё выступление, иначе она сломает голеностоп. Но не забывайте, что это её первый сезон среди взрослых. Её тренер рассуждает так: давайте посмотрим, что получится, а потом добавим что-то. Но она и так опережает всех с огромным отрывом», — сказал Москович в эфире CBS Sports.

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