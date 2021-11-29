Коган: российские фигуристы прибудут в Японию для участия в финале Гран-при 6 декабря

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что российские спортсмены прилетят 6 декабря в Японию для участия в финале Гран-при.



«Наши фигуристы прилетят в Осаку 6 декабря», — цитирует Когана ТАСС.



Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев начиная с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса. По словам чиновника, закрытие границ представляет собой временную меру. В то же время не уточняется, когда соответствующие ограничения будут сняты.



Финал Гран-при запланирован на 9-12 октября в Осаке. На данный момент неизвестно, какова будет судьба турнира с учётом новых ограничений.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме Япония объявила о закрытии границ для иностранцев. В декабре там пройдёт финал Гран-при