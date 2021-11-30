Джонни Вейр по-русски отреагировал на пост Валиевой о победе на ГП России. Камила ответила

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр оставил комментарий под постом российской фигуристки Камилы Валиевой в «Инстаграме», в котором та поделилась эмоциями от победы на этапе Гран-при в Сочи (Россия). «Спасибо всем моим тренерам за то, что делаете меня сильнее и лучше. Спасибо, Сочи, за необыкновенную атмосферу, за впечатления и эмоции!!! Я очень признательна зрителям и болельщикам. Ваше поддержка — это очень круто», — написала Валиева.

«Поздравляю!» — написал Вейр на русском языке.

«Спасибо, Джонни! Очень приятно», — ответила Камила.

Фото: https://www.instagram.com/p/CW3WmG0IVQV/

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