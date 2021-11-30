В японской федерации отреагировали на закрытие границ перед грядущим финалом Гран-при

В федерации конькобежного спорта Японии отреагировали на новость о закрытии границ в стране из-за распространения нового штамма коронавируса. С 9 по 12 декабря в Осаке должен пройти финал Гран-при по фигурному катанию.

«Мы продолжим подготовку к принятию мер по контролю за распространением инфекции в соответствии с политикой правительства», — приводит слова представителя организации Yomiuri.

В финале Гран-при должны выступить пять российских фигуристок-одиночниц — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Майя Хромых и Алёна Косторная. Также в финал пробились четыре российские спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В мужском одиночном катании Россию представит Михаил Коляда, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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