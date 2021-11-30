Дилан Москович оценил шансы Михаила Коляды в финале Гран-при в Осаке

Канадский хореограф Эшер Хилл и фигурист Дилан Москович в эфире CBC Sports оценили выступление Михаила Коляды на Гран-при России в Сочи. Российский фигурист занял второе место.

«Михаил Коляда стал вторым, он выиграл произвольную программу после того, как стал четвёртым в короткой. Но даже несмотря на победу в произвольной программе, он допустил ошибки в своих первых четверных прыжках», — сказал Москович.

«Однако во второй половине программы он хорошо выполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и почувствовал заряд энергии. Мне бы очень хотелось, чтобы он вернул свою программу «Белый ворон», но всё равно стоит отметить его катание. Мы любим его стиль, позу, эмоциональный контент. Это один из самых приятных фигуристов. Благодаря второй серебряной медали он попал в финал Гран-при. Какие у него шансы на подиум?» — спросил Эшер.

«Он точно входит в число претендентов. Он прекрасный фигурист, за ним так приятно наблюдать. Когда он приземляет свои прыжки, они невероятны. Но Коляде часто свойственна нестабильность. Не катастрофическая нестабильность, ведь он вышел в финал. Но без такого же количества удачных четверных, как у Чена, Чжоу, и при такой нестабильности ему придётся тяжело. Чтобы попасть на подиум, Коляде нужно выполнить две чистые или почти чистые программы. Возможно, ему потребуются и ошибки других финалистов», — заявил Москович.

Финал Гран-при пройдёт в Осаке с 9 по 12 декабря.

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