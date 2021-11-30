Анастасия Зинина выступит в финале юниорского Гран-при вместо снявшейся американки Левито

Американская фигуристка Изабо Левито снялась с финала юниорского Гран-при, который состоится в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря. Таким образом, её место займёт россиянка Анастасия Зинина.
Также в финале серии выступят Рион Сумийоши (Япония), Линдси Торнгрен (США) и Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Вероника Жилина (все — Россия).
На заключительном этапе Гран-при в Линце (Австрия) Зинина заняла третье место. Победу в нём одержала Софья Муравьёва.
7-й этап Гран-при. Австрия. Итоговое положение.
1. Софья Муравьева (Россия) – 211,81
2. Изабо Левито (США) – 208,31
3. Анастасия Зинина (Россия) – 190,66
4. Нина Петрокина (Эстония) – 1771,06
5. Варвара Кисель (Беларусь) – 175,91
6. Кейт Ванг (США) – 169,73
7. Сон Си Ву (Южная Корея) – 157,01
8. Чэбин Хван (Южная Корея) – 155,31
- 30 ноября 2021
-
14:55
-
11:40
-
11:36
-
11:31
-
10:51
-
10:36
-
10:07
-
09:27
-
08:42
-
07:34
- 29 ноября 2021
-
21:10
-
20:40
-
15:32
-
15:26
-
14:55
-
14:54
-
14:27
-
14:04
-
13:51
-
13:18
-
12:19
-
11:58
-
11:19
-
11:09
-
11:09
-
10:47
-
08:34
-
08:00
-
07:46
-
07:41
-
07:33
-
07:27
- 28 ноября 2021
-
21:29
-
20:32
-
20:31