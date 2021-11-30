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Анастасия Зинина выступит в финале юниорского Гран-при вместо снявшейся американки Левито

Анастасия Зинина выступит в финале юниорского Гран-при вместо снявшейся американки Левито
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Американская фигуристка Изабо Левито снялась с финала юниорского Гран-при, который состоится в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря. Таким образом, её место займёт россиянка Анастасия Зинина.

Также в финале серии выступят Рион Сумийоши (Япония), Линдси Торнгрен (США) и Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Вероника Жилина (все — Россия).

На заключительном этапе Гран-при в Линце (Австрия) Зинина заняла третье место. Победу в нём одержала Софья Муравьёва.

7-й этап Гран-при. Австрия. Итоговое положение.

1. Софья Муравьева (Россия) – 211,81
2. Изабо Левито (США) – 208,31
3. Анастасия Зинина (Россия) – 190,66
4. Нина Петрокина (Эстония) – 1771,06
5. Варвара Кисель (Беларусь) – 175,91
6. Кейт Ванг (США) – 169,73
7. Сон Си Ву (Южная Корея) – 157,01
8. Чэбин Хван (Южная Корея) – 155,31

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