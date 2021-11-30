Евгения Медведева: сейчас я чаще волнуюсь не за себя, а за мою маленькую Тофу

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей собаке.

«Меня, как и многих спортсменов, периодически спрашивают в интервью: волнуюсь ли я перед выступлениями. Ребята, конечно! Хотя переживания дают мне дополнительный импульс и мотивируют ещё больше. Но секрет в том, что сейчас я чаще волнуюсь даже не за себя, а за мою маленькую Тофу.



Если она остаётся дома одна, то испытывает стресс. А если я беру её с собой в новый город или даже страну, то вижу, что она ещё сильнее нервничает из-за переезда и непривычной обстановки. На этом фоне у моей Тофу-чан даже случаются проблемы с пищеварением», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

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