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Татьяна Тарасова раскритиковала новый номер Евгении Медведевой и Дани Милохина

Татьяна Тарасова раскритиковала новый номер Евгении Медведевой и Дани Милохина
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала новый номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, которые вместе выступают в телешоу «Ледниковый период». Медведева и Милохин предстали в образе Кая и Герды из сказки «Снежная королева».

«Оценки не низкие, но сегодня номер был не на 6,0. Ну никак. За такую поддержку надо снимать баллы. Хорошо, что не упали, что называется. Если страшно, то лучше не делать, чем делать так. Во всяком случае, сегодня не было такого, что бы меня захватило, чтобы я хотела поставить 6,0.

Понимаю, Кай и Герда. Надо стараться придумать что-то, что бы нас восхищало», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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