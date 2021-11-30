Актриса Подкаминская призналась, что вдохновлялась Этери Тутберидзе на съёмках сериала

Российская актриса Елена Подкаминская рассказала, кем вдохновлялась во время съёмок сериала «Последний аксель» — спортивной драме о фигурном катании.

«Я посмотрела очень много интервью Ирины Винер и очень много интервью Этери Тутберидзе. Изначально перед съёмками мы договаривались с режиссёром и продюсером, что у нас нет прототипа, нет определённого желания повторить чей-то облик. Тем не менее, Этери произвела на меня глубокое впечатление, и я в большей степени представляла её, когда создавала свою Марию Артакову, героиню фильма», — приводит слова Подкаминской WMJ.ru.

Также Подкаминская рассказала о совместной работе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, который также принял участие в съёмках.

«Лёша — это моя любовь. Мы с ним познакомились ещё на «Ледниковом периоде». Он так поддерживал, мало кто так может, Максим Маринин ещё и Сергей Жилин. Очень забавно — он давал мне советы в своей области, а я в своей. У нас в этом плане было замечательно — комфортно и приятно», — сказала актриса.

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