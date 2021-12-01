Милохин отреагировал на оценки судей за новый номер с Медведевой на «Ледниковом периоде»

Российский тиктокер Даня Милохин прокомментировал оценки от судей телепроекта «Ледниковый период», которые те выставили в ходе съёмок очередного эпизода шоу. Милохин выступает в паре с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой, они предстали в образах Кая и Герды из сказки «Снежная королева».

«Знал, что реакция судей будет такая. У нас не было времени на подготовку этого номера — ночь и сутки. Не бывает такого, что всегда 6,0», — приводит слова Милохина Sport24.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о новом номере Медведевой и Милохина.

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