Милохин отреагировал на оценки судей за новый номер с Медведевой на «Ледниковом периоде»

Российский тиктокер Даня Милохин прокомментировал оценки от судей телепроекта «Ледниковый период», которые те выставили в ходе съёмок очередного эпизода шоу. Милохин выступает в паре с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой, они предстали в образах Кая и Герды из сказки «Снежная королева».
«Знал, что реакция судей будет такая. У нас не было времени на подготовку этого номера — ночь и сутки. Не бывает такого, что всегда 6,0», — приводит слова Милохина Sport24.
Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о новом номере Медведевой и Милохина.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 декабря 2021
-
09:12
-
08:00
-
07:49
-
07:44
-
07:31
- 30 ноября 2021
-
20:22
-
17:49
-
17:17
-
16:33
-
16:02
-
14:55
-
11:40
-
11:36
-
11:31
-
10:51
-
10:36
-
10:07
-
09:27
-
08:42
-
07:34
- 29 ноября 2021
-
21:10
-
20:40
-
15:32
-
15:26
-
14:55
-
14:54
-
14:27
-
14:04
-
13:51
-
13:18
-
12:19
-
11:58
-
11:19
-
11:09
-
11:09