«Получился промах, очень расстроилась». Боброва — о новом номере в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о новом номере в шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с актёром Макаром Запорожским.

«Ну не всегда же должно так фартить: делать программу за одну ночь, и чтобы на 6,0. В этот раз получился промах. Да, расстроилась. Очень. Но сейчас не об этом. Смотрите какой образ получился», — написала Боброва.

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Екатерина Боброва в паре с Дмитрием Соловьёвым завоевала золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В 2019 году Екатерина завершила профессиональную карьеру. В том же году она родила сына.

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