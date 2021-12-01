Источник: в ISU решили сократить число критериев компонентов в фигурном катании до трёх

Международный союз конькобежцев (ISU) изъявил желание сократить количество критериев второй оценки (компоненты) в фигурном катании. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Предлагается сократить суммарное количество компонентных критериев с пяти до трёх. В настоящее время во вторую оценку входят «владение коньком» (или «навыки скольжения»), «связующие элементы», «перформанс», «композиция» и «интерпретация музыки». Рабочая группа предлагает оставить только «композицию», «перформанс» и «владение коньком».
Предложения об изменениях в правилах рассматривает и утверждает конгресс ISU. Ближайший пройдёт с 6 по 10 июня 2022 года в Таиланде.
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