Алёна Леонова назвала главного фаворита олимпийского сезона в женском одиночном катании

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказала мнение, что Камила Валиева является главным фаворитом олимпийского сезона — 2021/2022.

«Для меня с самого начала сезона фаворитом остаётся Камила Валиева. Я очень надеюсь, что у неё получится выиграть чемпионат России и отобраться на Олимпиаду. Конечно же, рассчитываю на то, что Лиза Туктамышева окажется в тройке и у неё будет возможность поехать на Олимпийские игры. Возможно, там она тоже сможет откататься неплохо, учитывая её опыт.

Третья фигуристка? Я думаю, это будет Саша Трусова, учитывая её сложнейший контент», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Островской.

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