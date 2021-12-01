Евгения Медведева показала нежные фото объятий с Даней Милохиным с «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежие фотографии. На снимках спортсменка изображена с тиктокером Даней Милохиным, с которым она вместе выступает в телепроекте «Ледниковый период». Медведева и Милохин предстали в образах Кая и Герды из сказки «Снежная королева», они нежно обнимают друг друга.
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/
Напомним, участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, регулярными судьями являются Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое меняются на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну за технику, вторую за артистизм. Участники, набравшие наименьшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.
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