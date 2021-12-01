«Смотрите, что нашёл». Александр Жулин показал архивное фото с Майей Усовой
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин опубликовал архивное фото с Майей Усовой в своём «инстаграме».
«Смотрите, что нашёл», — подписал снимок Жулин.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Жулина
Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР. В 1994 году, закончив выступать в качестве любителей, Жулин и Усова ушли в профессиональное фигурное катание и участвовали в различных шоу до середины 1998 года.
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