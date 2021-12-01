«Выскочки». В ФФККР отреагировали на идею Норвегии поднять возрастной ценз

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.
«Если бы выступила солидная федерация, к этому ещё можно было бы прислушаться. А Норвегия, Нидерланды – это несерьёзно. Эти страны с трудом готовят спортсменов, которые выступают на юниорских первенствах, – и эти же спортсмены выступают и на взрослом уровне.
Это федерации-выскочки, которые хотят о себе заявить. Кто знает, что есть федерация фигурного катания Норвегии? Видимо, они вспомнили, что у них была Соня Хени, и решили напомнить миру, что есть такая федерация», — приводит слова Писеева «Газета.ру».
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