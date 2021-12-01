Американский журналист оценил ситуацию с возможной отменой финала Гран-при

Американский журналист Филипп Херш оценил ситуацию с проведением финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония). Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ страны для иностранцев, начиная с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса. Финал Гран-при должен пройти с 9 по 12 декабря.
«Только что получил сообщение от человека из ISU. Пока нет никакой новой информации о статусе финала Гран-при в Осаке после того, как власти Японии запретили въезд иностранцев из-за нового штамма коронавируса. Хотя кажется, что решение уже должно быть принято. Соревнования начинаются через 8 дней.
Тренер напомнил мне, что об отмене чемпионата мира в Монреале объявили как раз за неделю до старта. Главную роль в принятии решения будут играть японские власти и органы здравоохранения, а не ISU. То же самое было в 2020-м, когда органы здравоохранения Квебека исключили возможность проведения чемпионата мира в Монреале», – написал Херш в своём «твиттере».
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