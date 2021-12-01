Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали, в каких отношениях находятся

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и российский тиктокер Даня Милохин пребывают в дружеских отношениях. Об этом они рассказали в интервью YouTube-каналу «Макарена».

«Мы друзья, сто процентов», — рассказала Медведева.

«У нас дружеские отношения. Есть красивые девушки, которые не могут не нравиться. Но ты не думаешь, что вы станете встречаться и будете вместе всю жизнь. Она тебе просто нравится, и ты живёшь с этим», — добавил Милохин.

Напомним, Евгения Медведева и Даня Милохин вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».

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