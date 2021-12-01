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Решение о проведении финала Гран-при может быть объявлено 2 декабря

Решение о проведении финала Гран-при может быть объявлено 2 декабря
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Решение о проведении финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония) может быть принято завтра, 2 декабря, сообщает Sponichi со ссылкой на представителя федерации фигурного катания Японии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев, начиная с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса.

«Думаю, всё решится завтра», — сказал источник.

Проведение соревнований в Осаке запланировано на 9-12 декабря. В минувшем сезоне финал Гран-при в Пекине был отменён из-за пандемии коронавируса.

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