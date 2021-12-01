Решение о проведении финала Гран-при может быть объявлено 2 декабря
Поделиться
Решение о проведении финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония) может быть принято завтра, 2 декабря, сообщает Sponichi со ссылкой на представителя федерации фигурного катания Японии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев, начиная с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса.
«Думаю, всё решится завтра», — сказал источник.
Проведение соревнований в Осаке запланировано на 9-12 декабря. В минувшем сезоне финал Гран-при в Пекине был отменён из-за пандемии коронавируса.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 1 декабря 2021
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:44
-
14:07
-
13:37
-
13:01
-
12:27
-
11:34
-
11:05
-
10:59
-
10:43
-
10:38
-
09:43
-
09:28
-
09:12
-
08:00
-
07:49
-
07:44
-
07:31
- 30 ноября 2021
-
20:22
-
17:49
-
17:17
-
16:33
-
16:02
-
14:55
-
11:40
-
11:36
-
11:31
-
10:51
-
10:36
-
10:07
-
09:27
-
08:42
-
07:34
Партнерский контент