Чемпионка мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова показала фотографии с записи программы «Вечерний Ургант», которая выйдет в эфир в пятницу, 3 декабря.
В отличие от программы, посвящённой победе Анны на чемпионате мира, на этот раз Иван Ургант был здоров и общался с Щербаковой, чемпионкой Европы Алёной Косторной, а также Камилой Валиевой и Майей Хромых лично, а не посредством монитора.
«На этот раз удалось встретиться вживую. Иван Ургант, спасибо за фото. Смотрите в пятничном выпуске», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
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