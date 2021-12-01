Медведева объяснила, почему фактически завершила карьеру в большом спорте

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева фактически завершила карьеру.
Фигуристка призналась, что еще в прошлом году задумывалась о продолжении выступлений, однако проблемы со спиной вынудили её закончить со спортом.
«У меня больше проблемы со спиной были. Оказалось, что они как на Олимпиаде были, так и после неё. У меня спина в одну сторону не поворачивается, только влево. Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, – это сальхов. Ну, возможно, ещё тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», – сказала спортсменка в интервью YouTube-каналу «Макарена».
При этом она заявила, что не хочет давления со стороны болельщиков и возможного болезненного отношения их к сложившейся ситуации. Именно поэтому официального заявления о завершении карьеры ещё нет.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года.
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