Источник: финал Гран-при по фигурному катанию решили отменить

Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, решили отменить. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник.

Сообщается, что решение об отмене финала Гран-при приняли вследствие угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции. Ожидается, что официально об этом объявят в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев начиная с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса.

В минувшем сезоне финал Гран-при в Пекине (Китай) отменили из-за пандемии коронавируса.

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