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«Это было круто!» Майя Хромых показала фото с Иваном Ургантом

«Это было круто!» Майя Хромых показала фото с Иваном Ургантом
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Российская фигуристка Майя Хромых показала фотографии с шоуменом Иваном Ургантом. Ранее стало известно, что Камила Валиева, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Хромых приняли участие в съёмках телепередачи «Вечерний Ургант». Запись программы выйдет в эфир в пятницу, 3 декабря.

«Спасибо большое за приглашение. Это было круто!» — написала Хромых.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Майе Хромых

На прошедшем в Сочи Гран-при России Майя заняла третье место. Победу одержала Камила Валиева. Второй результат по сумме двух программ продемонстрировала Елизавета Туктамышева.

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