Финал Гран-при по фигурному катанию официально отменили

Финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, официально отменили. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Решение об отмене финала Гран-при приняли вследствие угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса.

В минувшем сезоне из-за пандемии коронавируса отменили финал Гран-при в Пекине (Китай).

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