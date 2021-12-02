Финал Гран-при по фигурному катанию официально отменили
Поделиться
Финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, официально отменили. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
Решение об отмене финала Гран-при приняли вследствие угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса.
В минувшем сезоне из-за пандемии коронавируса отменили финал Гран-при в Пекине (Китай).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
11:47
-
11:44
-
11:18
-
11:16
-
11:07
-
10:40
-
10:32
-
09:56
-
08:38
-
07:52
-
07:47
-
07:26
- 1 декабря 2021
-
23:50
-
21:36
-
21:21
-
21:11
-
19:27
-
18:47
-
18:11
-
18:01
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:44
-
14:07
-
13:37
-
13:01
-
12:27
-
11:34
-
11:05
-
10:59
-
10:43
Партнерский контент