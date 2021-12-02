«Все к этому готовились». Максим Траньков отреагировал на отмену финала Гран-при в Японии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение организаторов отменить Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.
«Были слухи о возможной отмене финала Гран-при, все уже к этому готовились и ждали окончательного решения. Уже не первый турнир отменяется за эти два года, как появился коронавирус. Понятно, что спортсмены расстраиваются, но это уже не является экстремальной ситуацией: отменялись чемпионат мира, чемпионат Европы и прочие серии Гран-при.
Опасения за отмену Олимпийских игр? Мы живём в таком мире, когда опасения есть всегда. Фигуристам и тренерам остаётся работать, тренироваться и усиленно готовиться, а дальше будем ждать и следить, как складывается ситуация», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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