В ФФККР высказались о возможном проведении соревнований вместо финала Гран-при

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение организаторов отменить Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.
«На сайте международного союза конькобежцев появилась информация, что финал Гран-при в Японии официально отменён. Там размещён пресс-релиз, в котором указано, что ISU сожалеет об этом и рассмотрит возможность проведения и переноса финала на конец сезона. Это чисто коммерческий турнир. Спортсмены и тренеры просто скорректируют свои планы подготовки к дальнейшим соревнованиям.
Наша федерация не планирует проводить никаких дополнительных соревнований. Число участников финала Гран-при ограничено, поэтому в нём могут принимать участие только те фигуристы, что завоевали это право. Если ISU рассмотрит возможность проведения финала, то наши спортсмены примут участие в конце сезона», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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