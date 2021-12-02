Плющенко: надеюсь, будет перенос финала Гран-при, у нас в России великолепные базы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал отмену финала Гран-при, который должен был пройти в Осаке (Япония). Ранее было официально объявлено, что из-за распространения коронавируса финал не состоится.
«Мы ждем информацию от нашей федерации. Мы продолжаем работать, у меня четыре спортсмена должны были поехать.
Не удивляет ли, что отменили всего за неделю до старта? Если новый штамм, то ничего не поделаешь. Сейчас в таких тяжёлых рамках весь мир. Мы, спортсмены, как солдаты, — нам скажут работать, мы работаем. Меня так в своё время готовил Мишин, я так же готовлю и своих спортсменов. Нужно быть готовыми ко всему. Жду полного решения от федерации.
Надеюсь, в итоге будет перенос финала Гран-при. Может быть, в Россию перенесут, у нас все базы великолепные готовы — в Сочи, Красноярске, Челябинске, Петербурге, Москве. Было бы здорово», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».
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