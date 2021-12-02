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Наталья Бестемьянова: ISU делает всё, чтобы «вырубить» российских фигуристок

Наталья Бестемьянова: ISU делает всё, чтобы «вырубить» российских фигуристок
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Всё это делается против наших талантливых юниорок. Видимо, международная федерация делает всё, чтобы «вырубить» и исключить из борьбы за первые места россиянок. Нигде в мире нет такой скамейки запасных, такого резерва. У нас 15-летние спортсменки могут на равных соревноваться со взрослыми и побеждать их.

К сожалению, скорее всего, изменения будут приняты. Но эти меры только поднимут интерес к юниорскому спорту. А это значит, что мы будем смотреть как за взрослыми стартами, так и за юниорами», — приводит слова Бестемьяновой «РБК-Спорт».

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