Алина Загитова оказалась под огнём критики со стороны подписчиков за танец в купальнике

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова оказалась под огнём критики со стороны подписчиков за танец в купальнике, после того как выложила танец на своей странице в социальной сети TikTok.

Посмотреть видео можно в «тиктоке» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Алина, зачем? Ты красивая и фигура тоже. Но выставлять это на всеобщее обозрение… Почему тебя родители не учат?»

«В спорте уважал тебя, но сейчас ведёшь себя всё более распущенно. Просто стыдно мне как татарину видеть это. Дальше что? Опомнись уже».

«Алина, не надо. Не превращайся в инстаняшу».

«Мне не нравится это видео, я татарин, мусульманин».

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