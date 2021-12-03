Татьяна Волосожар: гораздо важнее, чтобы Олимпиада точно состоялась

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар высказалась об отмене финала Гран-при из-за новых ограничений в связи с коронавирусом в Японии.
«В Японии отменили финал Гран-при по фигурному катанию. Конечно, это обидно, всё время сейчас что-то срывается, хотя идёт борьба за каждый старт и балл. Особенно обидно за ребят, которые сидели карантин в «пузыре». Обидно за всех, кто тратил своё тренировочное время на эти соревнования.
Но можно ведь и плюсы найти? Не надо перед чемпионатом России, который будет в конце декабря в Питере, лететь в Японию, а значит, переживать за акклиматизацию. Больше времени на подготовку к ЧР.
Ну и давайте помнить, что это не самый главный старт этого сезона. Нас ждут Олимпийские игры, поэтому гораздо важнее сейчас, как пройдёт чемпионат России. Ну и чтобы Олимпиада точно состоялась.
Если совсем честно, то я даже немножечко рада, что всё отменилось, потому что Макс остаётся дома. А значит, до финала «Ледникового периода» он будет рядом, плюс папа дома перед Новым годом — это всегда большая радость. Это ведь не очень эгоистично?» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
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