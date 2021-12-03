Евгения Медведева оценила уровень российских фигуристок

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что думает о российских фигуристках, которые регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Российское фигурное катание сейчас находится на высочайшем уровне за всю его историю. Девочки сейчас способны выполнять действительно сумасшедшие вещи. Я выступала на чемпионатах мира, когда мне было 16-17 лет. В 18 тоже, но я имею в виду те, когда я выигрывала. И тогда было достаточно сделать два каскада с двумя тройными прыжками при условии чистого проката. И всё. А они сейчас делают что-то потрясающее! Я такое и представить себе не могла.

Российское фигурное катание сделало большой рывок за очень короткое время. И я горда тем, что мы живём в одно время с этими фигуристками, потому что они сейчас действительно пишут золотую историю нашего вида спорта», — приводятся слова Медведевой на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

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